"Владлен Юрченко в худшем случае мог быть наказан предупреждением, ведь в том игровом эпизоде действовал неосторожно, не задумываясь о последствиях. И арбитр Денис Шурман сначала принял правильное решение, показав луганчанину желтую карточку. Почему он после дополнительного просмотра наказал его по максимуму – не поддается объяснению.

Кикбоксинг Юрченко, курьезный свободный удар и судьбоносный пенальти в видеообзоре матча Десна – Заря – 0:1

Удаление Юрченко иначе как издевательством над футболом и не назовешь, ведь в действиях игрока не было злого умысла, агрессии. Я такие участившиеся неадекватные решения отечественных арбитров объясняю тем, что почти все они раньше не играли в футбол, видели его разве по телевизору, не чувствуют дух борьбы на футбольном поле, не осознают, что своими дилетантскими решениями сводят на нет тяжелый труд игроков, тренеров.

Стоит ли руководству Зари бороться за реабилитацию своего ключевого игрока? Не думаю, ведь в нашем судейском корпусе, к сожалению, прав тот, у кого больше прав", – подытожил Ступар в комментарии Meta-ratings.

Заря вышла в четвертьфинал Кубка Украины, удержав победу над Десной в скандальном матче с двумя удалениями