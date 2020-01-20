"Это история всего нашего народа", – Сикорский рассказал о скандальном визите в Россию, из-за которого остался без клуба

Бывший нападающий Агробизнеса Игорь Сикорский прокомментировал расторжение контракта с клубом из-за поездки в Россию.

"Сразу не было вообще никакой реакции. Никто не писал ничего такого, типа: "Куда ты поехал". Кто вообще смотрит мой инстаграм? Я не такой известный футболист. В Первой лиге и УПЛ знают, да. Но у меня нет такой аудитории – в основном на меня смотрят только друзья.

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Уже не о чем говорить. Из песни слов не выкинешь. Я за этот поступок уже поплатился. Возможно, не нужно было выкладывать фотографии. Просто съездить и все. Но когда я попал в Зимний дворец, у меня был просто культурный шок. Все, что делал – без задней мысли. Никого не хотел разозлить или еще что. Это история нашей страны, понимаете? Это же не только вашей страны история – это история всего нашего народа.

У меня отец русский, половина семьи в России. Что я могу сделать, если у меня отец родился в России? Я же не перерожу его в Украине, правильно? До этого я думал, что хочу играть только в Украине. Сейчас даже и не знаю. Мне уже неважно, куда ехать и где играть в футбол", – цитирует Сикорского Gol.ru.

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