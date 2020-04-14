"Это игрок для топ-чемпионата, не для Украины": Ротань – о таланте Шахтера, которому не доверяют в клубе

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился мыслями относительно игры юного хавбека Шахтера Михаила Мудрыка.

"Очень талантливый футболист. У меня самые лучшие впечатления от его игры в таком возрасте – нестандартные действия, голова, удары с обеих ног. Это готовый футболист, но Мудрыку не хватает мелочи – самому перестроиться на то, что он уже во взрослом футболе.

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Здесь не всегда дают "возиться" с мячом, делать 6-8 касаний. Иногда нужно оценивать ситуацию, понимать, что тебя ждет, и это без тактик и смен позиций. Уверен, что это игрок не для чемпионата Украины, а гораздо выше. Топ-чемпионата. Но мне бы хотелось, чтобы он как можно скорее убрал свое ребячество, стал взрослым и понимал, чего он хочет, верил в себя", – подытожил Ротань в комментарии Вацко Live.

Напомним, Мудрык проходил зимние сборы с основной командой Шахтера, однако пока не получил ни одного шанса от Луиша Каштру в официальных играх.

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