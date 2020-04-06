"Это идеальный вариант для Барселоны": экс-игрок каталонцев посоветовал кандидатуру для усиления

Аргентинец Хавьер Савиола, который в свое время защищал цвета Барселоны, рекомендует "сине-гранатовым" подписать Лаутаро Мартинеса.

Напомним, Барселона уже длительное время следит за нападающим Интера и считается фаворитом в борьбе за форварда сборной Аргентины.

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"Лаутаро – идеальный вариант для Барселоны. Это один из лучших форвардов мира, мне импонирует его отношение к футболу. У него есть инстинкт хищника, кроме того, он очень молод. Лаутаро идеально впишется в философию Барсы. Когда я увидел его впервые, то понял, что это игрок для великого клуба", – цитирует Савиолу AS.

Контракт Лаутаро Мартинеса с Интером истекает летом 2023-го. В текущем сезоне 22-летний аргентинец забил 16 голов в 31 матче.

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