"Де Брюйне пропустил определенное время из-за коронавируса, после которого нужно время на восстановление. Завтра он выйдет в старте, а сколько сможет сыграть – увидим. Кевин, как и все остальные игроки, должен бороться за свое место в составе. Но он не должен что-то мне доказывать, просто пусть покажет все, на что способен.

Конкуренция – важное дело, все игроки об этом знают. Они должны демонстрировать свою лучшую игру, но ни в коем случае не показывать мне, кто они такие. Я их всех хорошо знаю.

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Да, Манчестер Сити гарантировал себе первое место в группе, поэтому мы взяли на матч нескольких молодых игроков. Возможно, кто-нибудь из них получит свой шанс, ведь для молодежи это важный опыт. Да, этим мы ослабили команду U-19 в Юношеской лиге УЕФА, но приоритет – это первая команда.

Не сыграют Ферран Торрес и Габриэл Жезус. Они даже не полетят в Германию. Это будет идеальная игра для нас, ведь Ман Сити уже не нужны очки. Мы можем сыграть, чтобы улучшить собственный стиль", – цитирует Гвардиолу официальный сайт "горожан".

Матч РБ Лейпциг – Манчестер Сити стартует 7 декабря в 19:45 по Киеву. Подопечные Гвардиолы уже гарантировали себе первое место группы А, а "быки" сохраняют шансы разве что на путевку в Лигу Европы, за которую соперничают с Брюгге.

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