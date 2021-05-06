Напомним, Челси прошел Реал с суммарным счетом 3:1. В Мадриде команды расписали мировую (1:1), а в ответном матче на Стэмфорд Бридж голы Тимо Вернера и Мейсона Маунта принесли путевку в финал именно команде Тухеля.

Зидан может покинуть Реал – позорный вылет из ЛЧ стал последней каплей

Телеэксперт Гари Линекер, в свое время поигравший за Лестер, Тоттенхэм и Барселону, удивлен такой жалкой игрой Реала. Команда Зидана могла получить гораздо больше голов, если бы не Тибо Куртуа, который несколько раз спасал "сливочных".

"Наконец-то Челси закрыл вопрос выхода в финал. Они были замечательными и оторвались от Реала на миллион миль. Этот Реал – самый слабый на моей памяти", – написал Линекер в Twitter после второго гола в ворота испанцев.

Финал ЛЧ 2020/21 Манчестер Сити – Челси будет сыгран 29 мая в Стамбуле.

Челси вышел в финал ЛЧ, легко переиграв Реал: Мадрид достиг предела, тактическое фиаско "бланкос", Тухель – новый король