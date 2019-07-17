"Это хороший способ проявить уважение", – Де Пена рассказал, как изучает украинский язык

Вингер Динамо Карлос Де Пена признался, что самое сложное в изучении украинского языка.

"Понемногу учу ваш язык, это дается с трудом, но я стараюсь быстрее его освоить, чтобы иметь возможность общаться. Кроме того, в команде много англоязычных игроков, поэтому проблем с этим не возникает.

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Я занимаюсь один-два раза в неделю с преподавателем. Это самый эффективный и быстрый способ выучить язык. Знаю, что уроки также берут Дуелунд и Соль, но мы находимся на разных уровнях.

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Самое сложное то, что в написании букв кириллица значительно отличается от латиницы, но, считаю, когда приезжаешь в новую страну, выучить язык – это хороший способ проявить уважение, это как раз то, что я хочу сделать", – цитирует Де Пену официальный сайт Динамо.