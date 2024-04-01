Главный тренер Реала Карло Анчелотти не скрывает, что его команда будет иметь преимущество в подготовке к четвертьфиналу ЛЧ против Манчестер Сити.

Пеп Гвардиола на днях жаловался на разный календарь Реала и Манчестер Сити перед 1/4 финала Лиги чемпионов. С сегодняшнего дня Андрей Лунин с Реалом спокойно будет готовиться к первой встрече (9 апреля), а Манчестер Сити проведет две дополнительные игры – против Астон Виллы (3 апреля) и Кристал Пэлас (6 апреля).

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"Это футбол. Я рад, что мы имеем 9 дней на подготовку к игре с Манчестер Сити. Проанализируем все, что можно проанализировать. Дадим отдых сборникам.

Очевидно, что у них более тяжелый календарь. У нас есть преимущество, но оно не станет ключевым. Нужно показать большую интенсивность, чем с Атлетиком", – сказал Анчелотти.

Реал комфортно лидирует в Примере с 8-очковым отрывом от Барселоны. В следующий уик-энд чемпионат Испании станет на паузу из-за финала Кубка Испании.