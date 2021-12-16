"Следил за сборной Украины в отборе. Лучший игрок сборной сейчас? Для меня Андрей Ярмоленко – фигура, которая сегодня в сборной номер один. Но есть молодое хорошее поколение, команда выглядела очень хорошо.

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При Шевченко тоже – сначала, скажем так, команда набирала, но в последний период с ним очень хорошо выглядели. Ярмоленко, Зинченко тоже неплохо играет. Малиновский, Яремчук из Бенфики. Сборная молодая и интересная, но я играл с Ярмоленко, следил за ним. Для меня он – один из лучших в украинском футболе в целом", – рассказал Девич в интервью FootballHub.

Напомним, Марко родился в Белграде, но в 2008-м получил гражданство Украины и начал выступать за "сине-желтых" (35 матчей, 7 голов) – в частности, ездил на Евро-2012. На клубном уровне поиграл за Волынь, Металлист, Шахтер, Вадуц, Рубин, Сабах и ряд других команд. В 2020-м объявил о завершении карьеры.

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