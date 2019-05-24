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"Это фейк": агент опроверг переговоры Динамо с тренером Славии

24 мая 12:48 163 Читати українською
"Это фейк": агент опроверг переговоры Динамо с тренером Славии
Йиндржих Трпишовски / фото: ФК Динамо

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло опроверг возможность прихода Йиндржиха Трпишовски на пост главного тренера Динамо.

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло опроверг назначение чешского наставника Йиндржиха Трпишовски на пост главного тренера Динамо.

Динамо может возглавить чешский специалист

"О Трпишовски. Отвечу коротко всем сразу. Это фейк", – написал Заховайло на своей странице Facebook.

Напомним, сегодня появилась информация, якобы Трпишовски должен прибыть в Киев на переговоры. Кроме чеха, на должность главного тренера Динамо претендуют Алексей Михайличенко, Юрий Калитвинцев и польский наставник Адам Навалка.

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Динамо Киев Динамо Киев Трансферы Динамо Киев Йиндржих Трпишовски Йиндржих Трпишовски Вячеслав Заховайло
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