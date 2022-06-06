"Это совершенно невероятно. Не только для меня – для каждого, кто был на этом поле сегодня вечером. Ребята, не вышедшие на поле, персонал – все заслужили выход на ЧМ. Мы провели хороший отборочный цикл. Считаю, что это моя лучшая игра за сборную Уэльса. На таком ключевом этапе – это очевидно.

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Но мы должны отдать должное Украине, это фантастическая команда.

Бейл снова исполнил невероятный штрафной удар. Я совершенно кайфую. Не пойму, как он это делает. Он так опасен при исполнении штрафных ударов", – заявил 35-летний кипер в комментарии Sky Sports.

Напомним, именно 9 сейвов Хеннеси и досадный автогол Ярмоленко помогли валлийцам впервые с 1958 года выйти на чемпионат мира. Украина, несмотря на хорошую игру, пропустит уже четвертый Мундиаль подряд.

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