"Арсенал все еще очень стремится выиграть английскую Премьер-лигу. Это фантастическая команда, и они проводят отличный сезон. Они немного ранены, но могут сильно отреагировать.

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Конечно, осталось еще достаточно игр, чтобы элемент риска все еще находился в верхней части таблицы и в нижней. Арсенал точно остается в гонке. Манчестер Сити продемонстрировал невероятную форму, и мы очень уважаем это, но мы также должны уважать, что команда Артеты сделала в этом году. Они все равно будут верить, что участвуют в борьбе, и это правильно", – цитирует наставника "синих" Sky.

Напомним, что после ряда неудачных матчей Арсенал потерял первое место в турнирной таблице АПЛ. "Канониры" отстают от Манчестер Сити на один балл, но соперник имеет игру в запасе. Арсенал сыграет против "Челси" 2 мая. Поединок между Зинченко и Мудриком начнется в 22.00 по киевскому времени.

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