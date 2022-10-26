"Это еще одно чудо для нашей молодой команды. Мы начали этот проект три месяца назад. Мы чувствуем себя как одна семья и должны продолжать верить.

Мудрик? Его не остановить. В тот момент, когда ты думаешь, что можешь поймать его, он становится столь быстрым и взрывным. Он доминирует над оппонентами своим дриблингом и является действительно лучшим игроком.

Селтик – Шахтер – 1:1 – видео голов и обзор матча с классным мячом Мудрика и фейлом Сикана

Путевка в Лигу Европы уже у Шахтера. Это очень важно для команды с точки зрения взросления, потому что мы молоды и хотим быть лучше.

Поединок против РБ Лейпциг будет очень трудным. Команда улучшилась под руководством Марко Розе, и сегодняшний результат подтверждает это. Это будет трудная игра, но мы верим, что сможем хорошо сыграть перед нашими болельщиками, и они помогут нам поверить, что Шахтер может и дальше прогрессировать", – цитирует Йовичевича официальный сайт УЕФА.

Матч 6-го тура Лиги чемпионов "горняки" сыграют 2 ноября в Варшаве против РБ Лейпциг. Победа выведет команду Йовичевича в 1/8 ЛЧ, любой другой результат отправит в Лигу Европы.

Шахтер гарантировал себе евровесну ничьей с Селтиком – новое шоу Мудрика в ЛЧ, Сикан оформил промах года