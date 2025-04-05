"После того, как я сказал слова прощания, Пеп Гвардиола поднялся, и выступил с любезным посланием, сказал, что благодарен мне за все. Но слушайте, это еще не конец. Я просто ушел в аренду. Я должен учитывать, что могу вернуться. Конечно, после окончания сезона стороны должны прийти к согласию... Слушайте, этот раздел еще не закончен, и мы посмотрим, что произойдет.

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Не могу ничего плохого сказать в адрес Манчестер Сити. То, что клуб сделал для меня как на поле, так и за его пределами, – это невероятно. И когда покидаешь этот коллектив, то думаешь, насколько ты был счастливым. Не хочу проявить неуважение к своим бывшим клубам, но проведенные в Ман Сити семь лет больше нигде не повторятся", – цитирует Уокера ESPN.

Напомним, Кайл зимой неожиданно покинул Манчестер Сити, перебравшись в Милан на правах аренды. За "россонери" Уокер провел 11 матчей во всех турнирах, но результативными действиями не отличался.

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