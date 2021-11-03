"Думаю, что счет точно не по игре. Мы старались, у нас тоже было много моментов. Их вратарь выручал, поэтому мы расстроены результатом. Мне больше нечего добавить.

Динамо – Барселона – 0:1 – видео гола и обзор матча

Было ли это руководство Мирчи Луческу быстро идти в контратаки? У нас не вышло. Мы посмотрим, разберем эту игру и сделаем выводы. Результат не очень. Мы настраивались и играли на победу. Хорошая была игра, но, к сожалению, проиграли.

Последнее место? Это еще не конец света. Перед началом Лиги чемпионов нам тоже рассказывали, но мы не опускаем руки, у нас еще два матча, мы можем еще весной быть в еврокубках", – резюмировал Бущан в эфире MEGOGO.

Напомним, киевляне второй раз подряд уступили "блаугранас" со счетом 0:1. Команда Мирчи Луческу с одним очком и нулем забитых мячей разместилась на дне турнирной таблицы группы Е.