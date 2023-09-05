Бывший наставник сборной Нидерландов Луи ван Гал считает, что чемпионат мира в Катаре был сфальсифицирован, чтобы Лионель Месси наконец-то мог выиграть трофей. Он заявил, что на турнире "было сознательное намерение сделать Месси чемпионом мира".

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Вирджил ван Дейк заявил, что не согласен с бывшим тренером. "Это его мнение. Каждый может иметь свое мнение. В данном случае я не разделяю это мнение", – цитирует ван Дейка NOS. Также защитник Ливерпуля дал понять, что остальные игроки команды также не согласны с ван Галом.

Резервный вратарь сборной Нидерландов Марк Флеккен публично поддержал ван Дейка. "Бывший тренер имеет право выражать свое мнение, каким бы оно ни было. Лично я не увидел того, о чем он говорит", – отметил вратарь Брентфорда.

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