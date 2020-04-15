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"Это единственный клуб, в котором Сане может сделать следующий шаг": вингер Манчестер Сити определился с будущим

12:05 45 Читати українською
"Это единственный клуб, в котором Сане может сделать следующий шаг": вингер Манчестер Сити определился с будущим
Лерой Сане покинет Ман Сити? / ФК Манчестер Сити

Вингер Манчестер Сити и сборной Германии настроен вернуться в Бундеслигу.

Лерой Сане был близок к переходу в Баварию еще прошлым летом, но серьезная травма сорвала трансфер. Впрочем, 24-летний вингер сборной Германии не потерял желания выступать за мюнхенский клуб. Об этом рассказал агент игрока Дамир Смолян.

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"Интерес Баварии не является секретом. Это единственный клуб в Германии, в котором Лерой видит, что может сделать следующий шаг в карьере. Он считает, что в Мюнхене есть команда, которая может выиграть Лигу чемпионов. Хотя не скрою, что другие европейские клубы также делали нам предложения", – цитирует агента Sport Bild.

Контракт Сане с "горожанами" рассчитан до лета 2021 года. В текущем сезоне немец не провел ни одного матча в АПЛ из-за тяжелой травмы, а вот в кампании 2018/19 сыграл 47 поединков, забил 16 голов и отдал 18 ассистов.

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