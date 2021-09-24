Полузащитник Динамо Карлос Де Пена хочет, чтобы золотые медали УПЛ снова были у его команды.

"В последние годы битва за чемпионство в Украине всегда происходит между Динамо и Шахтером. Это две лучшие команды страны, поэтому я ожидаю интересного соперничества на протяжении всего игрового года. Мы должны продолжать выигрывать, набирать максимум очков, и надеюсь, в конце сезона это приведет нас к золоту.

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Что касается Лиги чемпионов, то у нас подобралась очень сильная группа, но могу сказать, что Динамо – хорошая, качественная команда, которая готова противостоять любому сопернику. Нас ожидают замечательные игры в ближайшие месяцы.

Моя мотивация всегда на максимальном уровне. С момента приезда сюда я старался быть профессионалом. Я полностью выкладываюсь на каждой тренировке и в каждой игре. Любой футболист имеет лучшие и худшие моменты, но мотивация, цели и задачи – всегда одинаково высоки", – цитирует Де Пену официальный сайт Динамо.

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