– Последние три года Кривбассом руководил Юрий Вернидуб, а сейчас новый тренер – Патрик ван Леувен. Расскажи о главных отличиях между тренировками, подходом к тренировкам.

– Я немного меньше работаю с Патриком Ван Леувеном, чем с Вернидубом, но различия они будут, потому что это два разных тренера. Считаю, что у Патрика более разнообразный подход сейчас к тренировочному процессу. У нас есть интересные разнообразные упражнения, больший подход к футболистам.

С Юрием Николаевичем было немного другое. Это был более однотипный тренировочный процесс. Каждое воскресенье мы имели одно и то же. У него это давало плоды, а сейчас у Патрика дает свои плоды.

Также у нас немного изменился спектр нагрузки. У нас сейчас больше нагрузки именно с мячом. Мы много бегаем именно с мячом. Очень много скоростно-силовых тренировок. Они очень интенсивные. Они бывают по 2-2,5 часа.

Очень много имеем тренажерных залов. Это уже выходит на обязанность: хочешь или не хочешь, но ты должен быть в зале, чтобы на поле быть готовым на 100%. Это все проверяется датчиками, и если ты не доработал на тренировке, ты делаешь индивидуальную программу, чтобы доработать ту физическую нагрузку, – рассказал Ярослав Шевченко в интервью для YouTube-канала Камон Плей.

