"Мы намерены усиливать три-четыре позиции, это даст как минимум равноценных игроков на замену. Есть некоторые игроки "на карандаше", мы проведем совещание и будем вести разговор с их агентами.

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Относительно Шахаба... В некоторых странах чемпионаты только-только заканчиваются, и нам поступают звонки по Захедитабару – спрашивают, интересуются. Конкретных предложений пока не поступало. Даже от клубов УПЛ.

Готов ли я продать своего самого результативного форварда, если будут хорошие предложения? Почему нет? Это дополнительное финансирование для клуба, абсолютно нормальный процесс. Если по Шахабу будет интересное предложение – готов его рассмотреть", – сказал Гельзин в комментарии изданию 1927.kiev.ua.

Напомним, иранский форвард донецкой команды стал лучшим бомбардиром первой половины сезона УПЛ – на его счету 8 точных выстрелов в 11 матчах.

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