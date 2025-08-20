– В заявке на завтрашний матч отсутствует Брагару, у которого родился ребенок, а также Рубчинский. Есть ли еще футболисты, на которых вы не сможете рассчитывать?

– Перед игрой ко мне подошел Максим и рассказал о важном событии, которое должно было произойти в его жизни, поэтому мы об этом знали. Мы дали ему возможность быть рядом со своей семьей. Поздравляем его и всю динамовскую семью с пополнением. Это отличная новость, желаем, чтобы и у мальчика, и у родителей все было хорошо, чтобы ребенок рос в стране без войны.

Относительно других игроков: Валентин Рубчинский продолжает восстанавливаться после непростой травмы и находится в Киеве. Ему уже сняли лангету, надеемся, что когда команда вернется в Киев, он сможет присоединиться к основной группе игроков.

Вы знаете, что Владислав Супряга ушел в аренду и до конца сезона будет играть за Эпицентр. Все остальные готовятся и находятся в нашем расположении.

– В прошлом матче с Эпицентром Герреро забил великолепный мяч и мог даже оформить хет-трик. Добавляет ли вам приятных хлопот конкуренция в нападении перед матчем с Маккаби Т-А?

– Безусловно, когда есть конкуренция за место в стартовом составе, это добавляет приятной головной боли и рассуждений, кого поставить. Я очень рад за Эду, что он, наконец, реализовал свой момент, хотя в том матче у него, по моему мнению, украли гол, и он еще мог забить. Я чувствовал, что у него должно получиться, ведь это было видно по его отношению к тренировочному процессу. Так должно быть всегда. Все остальные ребята готовятся и прекрасно понимают, что ни одному из игроков не гарантировано место в стартовом составе – все должны доказывать свое право на него как на тренировках, так и на футбольном поле.

– Насколько тщательно вам удалось изучить завтрашнего соперника? Не показалось ли вам, что стиль игры Маккаби похож на динамовский?

– Давайте говорить откровенно: мы похожи с Маккаби только в том, что из-за ситуации, которая сложилась в наших странах, мы не можем принимать матчи на своих стадионах и при своих болельщиках. А разница в том, что 15-16 футболистов Маккаби играют за свои национальные сборные, причем разные. Команда достаточно сбалансированная, быстрая, играет в острый, атакующий футбол, хорошо комбинирует, прекрасно использует скорости и фланги.

Безусловно, мы смотрели их матчи с Пафосом и Хамрун Спартанс. Могу сказать, что это будет интересное противостояние, где все будет решать индивидуальное мастерство и то, как команды подготовятся к этой игре, – сказал Шовковский на пресс-конференции.