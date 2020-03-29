"Это даже не обсуждалось, но никто не будет против" – Караваев о пересмотре контрактов в Динамо

Хавбек заверил, что Динамо не планирует уменьшать игрокам зарплату.

Вообще ничего такого не было, не говорили. Это даже не обсуждалось, вопрос такой не поднимался. Все выплачивалось вовремя, не было никаких задержек. Даже разговоров об этом не шло. Может быть, в будущем, когда карантин затянется, то нам скажут, но я не уверен.

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Есть уверенность, что этот вопрос даже не станут поднимать. А если и поднимут, то, уверен, никаких конфликтных ситуаций не будет. Мы сразу же решим этот вопрос, и все от этого выиграют. Никто не будет против, даже если будут какие-то требования у руководства или игроков", – заявил Александр Караваев во время прямого эфира в инстаграме Дмитрия Поворознюка.

Напомним, 28 марта Динамо официально продлило командный карантин до 5 апреля.

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