"Селесао" после чемпионата мира находятся в поисках нового наставника. Итальянский специалист остается одним из главных кандидатов на должность тренера. Анчелотти на пресс-конференции ответил на вопрос, возглавит ли сборную Бразилию.

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"Я уже сказал, что я не говорю о своем будущем. Но, хорошо, я отвечу вам. Кто-то говорит о крайнем сроке, который установили в Бразилии? Это чепуха, потому что я никогда ни с кем не говорил", – цитирует наставника "сливочных" Mundo Deportivo.

Напомним, что контракт Карло Анчелотти с мадридским Реалом истекает летом 2024 года. Недавно итальянец заявил, что не собирается выходить на пенсию.

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