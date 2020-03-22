"Это чума, играть больше нельзя": президент Брешии – о ситуации с коронавирусом в Италии

Руководитель Брешии Массимо Челлино поделился мыслями по поводу пандемии COVID-19 и назвал реальные сроки возобновления Серии А.

"Я думаю только о следующем сезоне. Кубок, скудетто... Лотито (владелец Лацио – прим.) хочет скудетто? Пусть забирает. Он убежден, что у него непобедимая команда, позволим ему наслаждаться этим мнением.

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Есть гораздо более важные вещи. Нужно думать не о том, когда восстановить турниры, а о том, чтобы выжить. И если говорить о футболе, то все должно быть перенесено на следующий сезон. Реализм, джентльмены. Это чума. В этом году больше нельзя играть. Думайте о следующем сезоне. Кто-то все еще не понимает, что происходит, и это хуже, чем вирус. Я не верю в чудеса, уже давно перестал в это верить", – цитирует Челлино издание Gianlucadimarzio.com.

Интересно, что накануне именно президент Брешии подвергся мощной критике СМИ и болельщиков, после того, как несмотря на карантин собрал на базе всех работников тренерского штаба, подвергая их смертельной опасности. Руководство клуба тогда оправдывалось, что все меры безопасности на встрече были соблюдены, а сам сбор был посвящен вопросу надлежащего функционирования при экстренных условиях.

Напомним, Италия больше всех в Европе страдает от коронавируса. По состоянию на 22 марта в стране инфицировано 53,5 тысячи людей, умерло уже 4825 человек.

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