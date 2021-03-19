"Решение УЕФА о техническом поражении Украины, с какого ракурса на него не смотри, несправедливое – команда готова была играть, а если местные власти не позволила этого сделать – почему организация, которая проводит соревнования, наказывает за это именно гостевую команду и не дает сыграть матч позже, хотя до начала нового сезона остается почти два года? Матч, как все помнят, турнирно важный и определяет дальнейшую принадлежность команды к высшей или низшей лиге...

Швейцария – Украина: CAS мотивировал свое решение о техническом поражении другим прецедентом

Что ж, решение CAS не только превзошло любые самые худшие ожидания, а подняло на невиданную до сих пор высоту планку абсурдности: "Никто просто не мог предвидеть или предсказать действия местных швейцарских органов власти в связи с их решением о карантине. Любая национальная сборная могла столкнуться с ситуацией, которую можно сравнить с ситуацией с УАФ, что также демонстрирует дело Норвегии. Соответственно, апеллянт не виноват, а является еще одной случайной жертвой пандемии COVID-19".

Скажите мне, зачем тогда нужен суд, если он признает, что сторона, подавшая апелляцию, является жертвой и при этом оставляет решение, против которого выступает жертва, в силе??? Это что у нас – рефлексия инквизиции, возвращение средневековых времен, вассальное право, которое дает или забирает феодал??? Типа, чуваки, нам вас жалко, но ничего сделать не можем? Как это не можете? У вас же для этого все рычаги есть!!! Пожурили, погладили по головке и сказали: "идите..."?

Швейцария – Украина: CAS объявил окончательное решение по отмененному матчу Лиги наций

Не могу сказать точно, что случилось в Лозанне: это – коррупция или некая "корпоративная поддержка" крупных игроков мирового спорта, но это однозначно – безобразие, огульное осуждение, вопиющая несправедливость – синонимы можно еще подбирать. Наше украинское "позор" здесь подходит как нельзя лучше. Это настоящий позор! Нам типа указали наше место? "Вы просто жертва, не повезло"...

Тогда для чего все эти игры в равенство соревновательных принципов??? Для кого-то, значит, правила равнее, а кого-то можно наказывать, потому что они так важны для УЕФА команды или игроки рекламного рынка... " – написал Глывинский в своем Facebook, где и можно полностью ознакомиться с постом.

"Хай тішаться сц*куни!": Лізі націй – бойкот, Швейцарії та УЄФА – ганьба, або Істерика після 0:3 для збірної України