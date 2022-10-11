"Находиться здесь – это нечто нереальное. Каждый день просыпаешься и едешь на тренировки с лучшими, на лучшую базу. С другой стороны, конечно, хочется больше играть. Для этого ты, в принципе, и работаешь. Но также понимаю, для чего я работаю, и кто другой вратарь. Надо иметь терпение.

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Да, тяжело, есть периоды, когда что-то может идти не так, что-то не удается, но это проходит, и ты продолжаешь. Я считаю, что труд окупается в любом случае, если ты прилагаешь много усилий. Даже если не здесь, то в другом месте. Ты всегда получишь то, чего заслуживаешь", – отметил Лунин в интервью Tribuna.

Напомним, Лунин отыграл полный матч против Хетафе (1:0), который стал первой "сухой" игрой за Реал для украинца (и первым победным). В общей сложности, Андрей сыграл в 3 матчах за Мадрид, пропустив в них 2 мяча.

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