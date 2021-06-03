"К этому вопросу надо было подходить более грамотно и заранее. Будет у нас женская команда, но это же просто формальность. Если вы хотите действительно развивать данное направление, если вы хотите, чтобы был результат, то надо начинать с детских школ и детских команд для девочек, чтобы они получили базовое футбольное образование и клубы растили будущих футболисток.

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Прямо скажу – это чистая профанация. У нас будет своя команда по договору, мы переоденем их в форму Динамо, и они будут играть. Но это не будут наши воспитанницы, не будет действительно наша клубная команда. И уж точно не будет такой ситуации, как в Лионе, где их президент все равно переживает как за мужскую, так и за женскую команды.

Ко всему нужен правильный подход. Клубам надо было дать несколько лет для подготовки к созданию турнира для женских команд. Мы бы провели селекцию, создали бы академические группы и в итоге получили бы команду, которая состоит из своих воспитанниц. Надо подходить к таким вопросам планомерно, а не эмоционально, чтобы на словах отвечать футбольной моде", – приводит слова Суркиса официальный сайт Динамо.

Отметим, что с нового сезона все команды УПЛ должны образовать женские команды. При этом УПЛ отменила проведение чемпионата U-21.

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