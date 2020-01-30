"Это честь для меня", – Назарина – об особенности спарринга против Слована

Полузащитник львовских Карпат Егор Назарина прокомментировал первый спарринг "львов" на сборах в Турции. Соперником аутсайдера УПЛ стал Слован Братислава.

"Прежде всего я хочу сказать, что для меня честь выйти с капитанской повязкой такого великого клуба, как Карпаты. И пусть это был товарищеский матч, я очень этому рад. Благодарен тренерскому штабу за то, что поверили в меня.

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Считаю, что мы сыграли неплохо, это для нас только первый спарринг. Поэтому даже на фоне такого соперника, как Слован, мы смотрелись весьма достойно. Во втором тайме наш соперник, в принципе, ничем нам не угрожал, игра была полностью под нашим контролем. Что касается пенальти, то исполнял удар "по вратарю", наблюдал за его шагами и в конце концов пробил в противоположный от него угол

Наш пропущенный гол на первых минутах? Возможно, потеря концентрации, ведь все же, повторюсь, это был наш первый товарищеский матч. Самое главное, что команда быстро собралась, адекватно отреагировала на пропущенный гол и в итоге сумела отыграть этот мяч и одержать заслуженную ничью. В конце концов, во втором тайме должны были забивать еще и побеждать", – цитирует Назарину официальный сайт клуба.

Напомним, что Карпаты в первом контрольном поединке разошлись миром с братиславским Слованом (1:1).

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