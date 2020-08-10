"Это часть футбола": двукратный обладатель "Золотой бутсы" Жардел оценил приход Луческу в Динамо

"Моя карьера в Галатасарае была потрясающей. Вместе с командой мы добились громкого успеха, обыграв мадридский Реал в борьбе за Суперкубок УЕФА 2000 (2:1). В этом матче я забил победный гол в ворота Икера Касильяса (на счету Марио оба точные удары турецкой команды – прим.).

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Тогда под руководством Мирчи Луческу мы завоевали громкий трофей для клуба и тем самым вошли в историю. Хорошо помню, как после победы он подошел ко мне и крепко обнял после матча. Это было блестящее время. У меня остались теплые воспоминания о работе с Мирчей Луческу.

Прежде всего Луческу – невероятная личность. И при этом он заботливый и понимающий человек. Кроме того, говорит на нескольких языках и может найти общий язык с разными игроками. Мирча общается с футболистом, как со своим сыном, и знает, что нужно сказать, и когда это необходимо. Каждое его слово должно отложиться в твоей голове.

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Чему научился у Луческу? Тренер много работал со мной над позиционной игрой. Научил тактическим деталям игры и тому, как сохранять концентрацию до последних минут матча. Луческу создает команду, а она работает так, как он это видит, как работает его футбольная философия.

Я знаю, что Мирча Луческу стал главным тренером киевского Динамо, и это очень хорошее предложение. Да, в турецком чемпионате происходили похожие вещи. Но, повторюсь, если есть хорошее предложение, почему нет? Это часть футбола. Тем более, когда в этом клубе есть условия для работы и где можно достичь прогресса.

Возможно, я даже приеду посмотреть один из матчей Динамо под руководством Мирчи. Надеюсь, это будет один из матчей в еврокубках. Тем более, у команды Луческу есть шанс выйти в групповой раунд Лиги чемпионов", – приводит слова Жардела официальный сайт Динамо.

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