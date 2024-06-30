"Игра, которая точно запомнится! Это было немного странно, если честно. Очень напряженный матч, и нам немного повезло. Дания очень хорошо защищалась на протяжении большей части игры, но мы заслужили победу.

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Была замечательная атмосфера. Когда играл гимн, можно было действительно почувствовать, что толпа готова нас поддержать. Честно говоря, я не ожидал от Дортмунда ничего меньшего. Всегда приятно возвращаться сюда, и теперь мы снова с нетерпением ждем матч в Штутгарте", – цитирует Гюндогана УЕФА.

Напомним, Германия победила Данию со счетом 2:0 в матче 1/8 финала Евро-2024, вытеснив ее из турнира. Подопечные Юлиана Нагельсманна продолжат выступления на турнире матчем в четвертьфинале против победителя пары Испания – Грузия.

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