Форвард Реала Гонсало Гарсия поделился эмоциями после гола в ворота Боруссии Д (3:2) и выходом в полуфинал Клубного ЧМ-2025.

"Забить четыре гола на турнире для меня было немыслимо. Я очень доволен победой, проделанной работой и выходом в полуфинал.

Шикарный гол Мбаппе боковыми ножницами в видеообзоре матча Реал – Боруссия Дортмунд – 3:2

Кросс от Арды Гюлера был подарком. Мы знали, что линия обороны Боруссии играет очень высоко, поэтому нужно было воспользоваться пространством. После такой классной передачи мне оставалось лишь переправить мяч в сетку", – цитирует официальный сайт ФИФА Гонсало Гарсию.

К слову, нападающий Реала является лучшим бомбардиром Клубного ЧМ-2025. В его активе четыре гола. Столько же забили Ди Мария и Маркос Льоренте, но Бенфика и Аль-Хиляль уже вылетели из турнира.

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