"Это ожидалось от Николаевича. Он за свою родную землю порвет всех. Я сильно не удивился. Николаевич – молодец, мужик.

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Петракова не взяли в ВСУ, и он делает дома коктейли Молотова? От него тоже ожидаемо. Он бы перебил их всех", – поделился Харатин в интервью Sportarena.

Напомним, начался уже 60-й день войны, который россияне развязали против Украины. Защищать родные земли взялись и некоторые футбольные персоны, в частности, Юрий Вернидуб, Александр Алиев, Андрей Богданов и другие.

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