"Я не жалею, что не вернулся в Индепендьенте. Я планировал завершить карьеру там, но я понимал, что все еще в хорошей физической форме, чтобы провести два года в Барселоне.

Агуэро: Когда пытаюсь играть в футбол, я задыхаюсь

Я не мог отказать. Я радовался, что перейду в Барселону и сыграю с Лео Месси. Это было не ради денег, наверное. Мы проиграли Мадриду, но я забил им. Могу рассказывать, что последний гол забил Реалу", – цитирует Агуэро Marca.

Напомним, летом Серхио на правах свободного агента перешел из Ман Сити в Барсу, но из-за проблем с сердцем был вынужден покинуть каталонский клуб.

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