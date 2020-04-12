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"Это было как встретиться с Йодой": Райт – о революции Венгера в Арсенале

21:33 17 Читати українською
"Это было как встретиться с Йодой": Райт – о революции Венгера в Арсенале
Райт и Венгер / Сайт Арсенала

Бывший форвард Арсенала Иан Райт вспомнил огромные изменения в тренировках команды после прихода Арсена Венгера.

"Венгер отвозил тебя в место, где ты должен был стать лучшим настолько, насколько мог. И это то, что он сделал с нами. Планшеты, витамины B6, B12, уникальные тренировки.

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Тогда мне приходилось тренироваться с парнем, к сожалению, он умер, но это было как встретиться с Йодой. Он занимался фитнесом, готовил еду для нас. Ты должен тренироваться на пляже, спать, когда нужно. В основном это были вещи, которые все знают сегодня, такие как витамин С, В12, Омега-3. Но тогда он был так далеко впереди своего времени. До его прихода мы ели все, что хотели – пироги и чипсы", – цитирует Райта Daily Mail.

Напомним, Венгер возглавил Арсенал в 1996-м после годичного пребывания в Японии. Под его руководством "канониры" трижды становились чемпионами Англии и по семь раз брали Кубок и Суперкубок страны.

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Теги
Англия Арсенал Арсенал Арсен Венгер Арсен Венгер Иан Райт
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