"Поздравляю Зарю с победой. Получился хороший матч с тренерской точки зрения. Это были шахматы, схема на схему. Для них была неожиданной наша схема, мы впервые сыграли таким образом. Достаточно агрессивно накрывали их и пытались навязать свою игру. В первом тайме со стороны Зари было всего два обострения, так же и у нас было 2-3 выхода в контратаки. Была ничейная игра. Могу сказать, что мы были довольны энергией и тактической грамотностью команды, структурой.

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Всем командам Заря навязывает свою игру и создает много моментов, но сегодня матч получился без моментов с обеих сторон. Вспомнить можно разве что удар в штангу. Все это было до красной карточки. После нее это был совсем другой матч. Хотя в меньшинстве перестроились в 5-3-1, перекрывали коридоры Назарины и Кочергина за счет смещения Пихаленка и Булецы. Не было обострений, но качество некоторых футболистов может решить судьбу матча.

Матч показал, что мы можем бороться с командами, которые находятся наверху таблицы. Прошлый матч с Шахтером был топовым, и сегодня показали, что находимся на уровне минимум с Зарей. К тому же, не играли несколько очень важных футболистов. Чуже на разминке почувствовал тошноту, плохо себя чувствовал. Не хватало скорости Назаренко, которая могла понадобиться в коридорах для контратак. В целом, не могу сказать, что мы недовольны игрой, кроме результата", – цитирует Йовичевича официальный сайт днепрян.

К слову, луганчане набрали 47 очков и гарантировали себе бронзовые медали УПЛ 2020/21. СК Днепр-1, имея в активе 29 пунктов, остается восьмым.

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