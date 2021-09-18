"У меня была высокая температура, пропал вкус, силы полностью меня покинули. Путь от кровати до ванной комнаты превратился в испытание. В первые дни было очень трудно. Это была жесть.

Когда у меня обнаружили коронавирус, я был удивлен, ведь прошел двойную вакцинацию и чувствовал себя более-менее в безопасности. В любом случае вакцинация лишила еще больших страданий. Уже через 5 дней тесты снова были отрицательными", – цитирует SportBuzzer слова Гинтера, сказанные в интервью Express.

Во втором туре Бундеслиги Гинтера досрочно забрали с поля из-за плохого самочувствия во время матча против Байера. Следующий тест на коронавирус дал положительный результат. Сейчас Матиас восстановился после болезни и уже вернулся на поле.

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