Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поделился впечатлениями от ответного полуфинала Лиги Европы против Ромы и выхода в решающий поединок за трофей.

"Приятно оказаться в финале. Мы провели очень, очень хороший тайм на Олд Траффорд, который помог нам. Я разочарован тем, что мы проиграли сегодня, особенно тем, как мы это сделали. Счет мог легко быть 8:6.

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Это была странная игра. Мы продолжали отдавать им мяч, но, к счастью, у нас один из лучших вратарей в мире. Мы в финале и с нетерпением ждем его", – приводит слова Сульшера официальный сайт УЕФА со ссылкой на BT Sport.

Напомним, Манчестер Юнайтед уступил Роме (2:3) в матче 1/2 финала Лиги Европы и вышел в финал турнира, где сыграет с Вильярреалом. Финал Лиги Европы 2020/21 состоится 26 мая в 22:00 в польском Гданьске.

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