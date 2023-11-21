"Это была, наверное, самая тяжелая игра во всем групповом этапе. Хотел бы поблагодарить сборную Украины, потому что они вышли на поле, бились и показали, что хотят квалифицироваться на Евро. Но, в конце концов, мы сыграли вничью и теперь поедем в Германию. Для нас это очень важный выход, потому что там мы будем пытаться защитить титул.

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Это не был сюрприз для нас. Мы знали с первой игры, что Украина что-то изменит, чтобы подстраиваться под наши контратаки и тактику. Они показали, что именно изменили. Если бы мы в первом тайме реализовали шансы, которые у нас были, была бы совсем другая игра. Впрочем, мы не забили, поэтому этот матч закончился вничью

Я не видел момент. Поэтому честно - не могу сказать. Посмотрю позже", – рассказал Кьеза в интервью Суспільне спорт.

Напомним, что Украина и Италия сыграли вничью 0:0. Команда Сергея Реброва не смогла выйти из группы, впрочем, не потеряла шансы получить путевку на Евро. "Сине-желтым" придется сыграть в плей-офф Лиги Наций.

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