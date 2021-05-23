"Во внутреннем первенстве мы выиграли все, что только можно было: Суперкубок Украины, чемпионат и Кубок. И это было вполне заслуженно. Также мы неплохо выступили в еврокубках. В групповом турнире Лиги чемпионов финишировали третьими, уступив Барселоне и Ювентусу, но зато вышли в 1/16 финала Лиги Европы.

Кендзёра попал в расширенную заявку сборной Польши на Евро-2020

Что касается того, что меня не вызвали на первый сбор национальной команды Польши, то мне пришлось уважать решение тренера. Однако, для меня это была очень неприятная ситуация и болезненный опыт. В течение 10 лет, если я был здоров, то вызывался в сборную. В марте мне пришлось остаться в клубе и смотреть матчи по телевизору. Было нелегко, но это побудило меня работать еще усерднее.

Я очень хотел, чтобы меня вызвали. Я сыграл за сборную практически во всех матчах отборочного этапа Евро, старался как можно больше помочь команде и сыграл свою роль. Я рад, что Соуза доверился мне, и я поеду на Евро. Хочу показать себя с лучшей стороны", – цитирует Кендзёру издание Łączy Nas Piłka.

Напомним, сборная Польши начнет тренировочный сбор в Опаленице уже завтра, 24 мая. Он продлится до 9 июня.

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