"Это была игра уровня команды Второй лиги": Сабо выделил главную проблему Динамо

Бывший наставник киевлян не спешит отдавать динамовцам второе место УПЛ 2019/20.

"Думаю, что не только я, но и другие специалисты еще перед стартом чемпионата говорили о том, что у Динамо не получится ввязаться в борьбу с "горняками" за золотые медали. Сейчас мы видим на финише борьбу между тремя командами за вторую путевку в Лигу чемпионов.

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Если говорить о последней игре с Колосом, то шансов у подопечных Алексея Михайличенко немного. К сожалению, игра хозяев была удручающей, уровня команды Второй лиги. В чем проблема Динамо? С профессиональной точки зрения, прежде всего, стоит говорить о полузащите. Там играют молодые ребята, но вот прогресса в их игре уже давно не наблюдается. Фамилии называть не буду. Тот же Цыганков по игре не выделяется, хотя ему выдавали большие авансы. Парень был травмирован, вернулся, но, кроме стандартов, пока отметить его не в чем.

Если черниговцы проиграют Динамо, шансы будут минимальными. Эта игра много значит и для Динамо, и для Десны. Матч состоится в Чернигове. Поэтому я так сильно не уверен, что динамовцы выиграют у Десны на ее поле. Не хочу врать. Пусть на меня не обижаются динамовцы и поклонники команды, но в последние два года столичная команда находится на одном уровне с Десной и Зарей. Прогресса молодых игроков не наблюдается", – цитирует Сабо Команда №1.

В случае победы над Десной киевляне оторвутся от Зари на 5 очков, а от черниговцев – на 9. Поединок Десна – Динамо стартует 28 июня в 19:30.

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