Накануне манкунианцы расписали ничью с баскским клубом. МЮ пропустил первым после ошибки Харри Магуайра. Бывший капитан в окружении нескольких игроков сделал что-то непонятное. В результате Нико Уильямс получил шанс забить. От поражения англичан спас Пеллистри уже в компенсированное время.

Манчестер Юнайтед уже нашел замену Магуайру – клуб сделал запрос по центрбеку, который провалился в Барселоне.

"Эти выходные были для нас хорошими. Вчера я думал, что это был очень хороший уровень игры, сегодня я видел очень хорошие знаки. В начале игры с Атлетиком именно мы должны были открывать счет, у нас было несколько моментов. То, как мы пропустили, это была глупость. Впрочем, мы отыгрались и подержали результат, поэтому это был хороший уик-энд для нас", – сказал Тен Хаг.