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"Это была дешевая провокация", – тренер Карабаха о дроне с сепаратистским флагом

10:50 15 Читати українською
"Это была дешевая провокация", – тренер Карабаха о дроне с сепаратистским флагом
Игроки Карабаха / Eurosport

Главный тренер Карабаха Гурбан Гурбанов прокомментировал инцидент, произошедший во время матча 2-го тура Лиги Европы против Дюделанжа.

62’ Мишель Гарос
90’ Антуан Бернье
 
Абделла Зубир 11’
Мігель 30’
Ричард Алмейда 42’
Дани Кинтана 69’
11’ Абделла Зубир
30’ Мігель
42’ Ричард Алмейда
62’ Мишель Гарос
69’ Дани Кинтана
90’ Антуан Бернье

"Я вообще против подобных вещей в спорте. Это не первый раз, когда подобное случается. Но в прошлый раз я особо не высказывался на эту тему, так как не собирался говорить о них.

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Как азербайджанцы, мы всегда стараемся показать свою культуру, где бы мы ни находились. И всегда стараемся быть человечными. Да, поражения случаются. Но подобная провокация – это просто трусость.

Я горжусь тем, что я азербайджанец, что тренирую Карабах, и у меня такой коллектив. Мы не должны поддаваться таким провокациям. Игра была приостановлена ​​на 15-20 минут. Однако мы постарались по максимуму показать свой профессионализм, выйти на поле и сохранить игровую дисциплину.

Да, в раздевалке ребята были расстроены, разозлились, их было трудно снова настроить на матч. Однако я в любом случае благодарен игрокам, что они меня услышали и проявили себя на поле настоящими победителями. Теперь мы возвращаемся с красивой победой. Возможно, в будущем такая провокация повторится. Как по мне, делать подобное – это дешево", – цитирует Гурбанова пресс-служба Карабаха.

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Дюделанж - Карабах Карабах Карабах Дюделанж Дюделанж Лига Европы Гурбан Гурбанов Гурбан Гурбанов
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