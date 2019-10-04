"Это была дешевая провокация", – тренер Карабаха о дроне с сепаратистским флагом

Главный тренер Карабаха Гурбан Гурбанов прокомментировал инцидент, произошедший во время матча 2-го тура Лиги Европы против Дюделанжа.

"Я вообще против подобных вещей в спорте. Это не первый раз, когда подобное случается. Но в прошлый раз я особо не высказывался на эту тему, так как не собирался говорить о них.

Cепаратистский флаг едва не сорвал матч Лиги Европы Дюделанж – Карабах

Как азербайджанцы, мы всегда стараемся показать свою культуру, где бы мы ни находились. И всегда стараемся быть человечными. Да, поражения случаются. Но подобная провокация – это просто трусость.

Я горжусь тем, что я азербайджанец, что тренирую Карабах, и у меня такой коллектив. Мы не должны поддаваться таким провокациям. Игра была приостановлена ​​на 15-20 минут. Однако мы постарались по максимуму показать свой профессионализм, выйти на поле и сохранить игровую дисциплину.

Да, в раздевалке ребята были расстроены, разозлились, их было трудно снова настроить на матч. Однако я в любом случае благодарен игрокам, что они меня услышали и проявили себя на поле настоящими победителями. Теперь мы возвращаемся с красивой победой. Возможно, в будущем такая провокация повторится. Как по мне, делать подобное – это дешево", – цитирует Гурбанова пресс-служба Карабаха.

Лига Европы: Хетафе обыграл Краснодар, Мальме и Копенгаген разошлись миром