"На момент 2022 года я уже находился в Европе. Вообще я еще в 18 лет решил, что хочу играть в Европе. Лишь однажды я вернулся, перейдя в аренду в Рух, но это была моя большая ошибка. Я тогда даже не планировал возвращаться, но соскучился по Украине и принял такое решение.

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Задолженность? Со мной в конце концов рассчитались, я подавал апелляцию в УАФ. В Рух я приходил под тогдашнего главного тренера – Юрия Бакалова. Из-за пандемии коронавируса возобновление второй части сезона чемпионата перенесли на лето, а тогда уже сам Бакалов ушел из клуба по состоянию здоровья.

Затем команду возглавил Иван Федык, с которым у меня не очень сложились отношения. Он начал использовать другого форварда, но это нормально, у каждого специалиста свое видение, собственный приоритет относительно игроков.

Мне все стало понятно, когда Федык не смог назвать мне причину, почему я даже не попадаю в состав. Я был не самым слабым футболистом, чтобы не получить даже шанса. Со стороны наш разговор выглядел так, будто это я главный тренер. Я увидел, что этим вопросом поставил его в тупик. Я так и не услышал ответа от него, после чего сказал: "До свидания", развернулся и ушел.

Потом позвонили и сказали, что с сегодняшнего дня я тренируюсь с командой U-19. Рух хотел разорвать со мной контракт, но я играл за них на правах аренды с ДАК (Дунайская Стреда). Даже если бы я сам хотел этого, то нужно было согласие от моего клуба. Я сказал Руху: если вы получите согласие, то мы можем разговаривать на этот счет. Но я знал, что ГАК не согласится, потому что в таком случае именно они должны были бы платить мне зарплату.

Через три-четыре дня был разговор с Дедышиным, который сказал мне: "Позвони своему клубу и скажи, что ты хочешь разорвать арендное соглашение". Я ответил: "А почему я должен это делать? Это ваша работа, я никуда не буду звонить. Я готов это сделать только если передо мной закроют задолженность за два месяца и заплатят еще два месяца зарплаты". Тогда я мог бы разорвать контракт и тренироваться с ГАК, потому что знал, что в таком случае они могут согласиться, потому что не будут платить мне зарплату.

Мне ответили, что могут заплатить за полмесяца. И это с учетом того, что передо мной уже была задолженность в два месяца. Сказали, что это максимум того, что они могут мне предложить. Я ответил: "Ну, тогда извините, будем тренироваться с U-19, будем набирать форму". Это очень разозлило Дедышина, поэтому я тренировался на две недели дольше, чем первая команда. Рух давал мне индивидуального тренера и я занимался с ним, когда первая команда была уже в отпуске. Но могу сказать только спасибо, характером я окреп, и подготовка", – рассказал нападающий в интервью Украинскому футболу.

Напомним, Станислав Беленький начинал свою карьеру в Олимпике. Кроме этого, форвард выступал за Дунайскую Стреду (Словакия), Заглембе Сосновец (Польша), Динамо Брест (Беларусь) и Динамо Тбилиси (Грузия) и Маккаби Нетанию.

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