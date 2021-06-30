Бывший хавбек сборной Германии Михаэль Баллак "прошелся" по команде Лева после поражения от Англии (0:2) в 1/8 финала Евро.

"Это была беспомощность, отрезвление для команды. В первом тайме стало очевидно, что решений нет.

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Мы просто отказались от давления, сделали слишком мало, максимально упростили их задачи. Мы не воспользовались слабостью англичан. Я не понимаю, почему тренер так долго ждал, чтобы сделать замены", – цитирует Баллака Sport Bild.

Добавим, что матч против Англии стал для Лева последним во главе сборной Германии. Его преемником станет экс-тренер Баварии Ганс-Дитер Флик.

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