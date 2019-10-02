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Это был звездный час немецкого футбола, – Ковач о разгроме Тоттенхэма

11:45 26 Читати українською
Это был звездный час немецкого футбола, – Ковач о разгроме Тоттенхэма
Нико Ковач / Getty Images

Главный тренер мюнхенской Баварии Ковач прокомментировал результат матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против английского Тоттенхэма (7:2).

12’ Сон Хын Мин
61’ Харри Кейн
 
Йозуа Киммих 15’
Роберт Левандовски 45’
Серж Гнабри 53’
Серж Гнабри 55’
Серж Гнабри 83’
Роберт Левандовски 87’
Серж Гнабри 88’
12’ Сон Хын Мин
15’ Йозуа Киммих
45’ Роберт Левандовски
53’ Серж Гнабри
55’ Серж Гнабри
61’ Харри Кейн
83’ Серж Гнабри
87’ Роберт Левандовски
88’ Серж Гнабри

"Безусловно, никто о таком даже не мечтал. Мы знали, что нас здесь ждет. Игра была очень интенсивной – Тоттенхэм создавал на нас сильное давление. Сначала нам не хватало агрессивности, ведь играя в Англии, для начала, нужно выстоять. Но с 30-й минуты наша команда играла очень хорошо.

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Второй гол перед самым перерывом был очень важным. Во втором тайме мы играли так, как я себе это и представлял. Это был звездный час немецкого футбола, но завтра мы должны снова сосредоточиться на Бундеслиге. В этом году перед нами стоят большие задачи, мы хотим многого достичь", – приводит слова Ковача пресс-служба ФК Бавария.

Следующий матч в Лиге чемпионов Бавария сыграет на выезде против греческого Олимпиакоса. Матч состоится 22 октября в 22:00 по киевскому времени.

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