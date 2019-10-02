Это был звездный час немецкого футбола, – Ковач о разгроме Тоттенхэма

Главный тренер мюнхенской Баварии Ковач прокомментировал результат матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против английского Тоттенхэма (7:2).

"Безусловно, никто о таком даже не мечтал. Мы знали, что нас здесь ждет. Игра была очень интенсивной – Тоттенхэм создавал на нас сильное давление. Сначала нам не хватало агрессивности, ведь играя в Англии, для начала, нужно выстоять. Но с 30-й минуты наша команда играла очень хорошо.

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Второй гол перед самым перерывом был очень важным. Во втором тайме мы играли так, как я себе это и представлял. Это был звездный час немецкого футбола, но завтра мы должны снова сосредоточиться на Бундеслиге. В этом году перед нами стоят большие задачи, мы хотим многого достичь", – приводит слова Ковача пресс-служба ФК Бавария.

Следующий матч в Лиге чемпионов Бавария сыграет на выезде против греческого Олимпиакоса. Матч состоится 22 октября в 22:00 по киевскому времени.

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