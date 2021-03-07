"Я думаю, мое возвращение в Айнтрахт можно считать прогрессом, и нет сомнений, что это был верный шаг, потому что здесь мне многое подходит. Однако главное – это успехи команды. Если у нее все складывается хорошо, значит, это хорошо и для меня.

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Каждая победа команды – шаг вперед для меня. И я, конечно же, тоже хочу быть вовлеченным в ее успехи. Что касается моего будущего, то об этом я буду думать по окончании сезона. Сейчас я думаю только об Айнтрахте. В футболе все возможно, никогда ничего не угадаешь", – поделился Йович в комментарии AS.

К слову, серб провел 9 матчей в составе Айнтрахта в текущем сезоне, отметившись 3 голами. Первую половину сезона Йович сыграл за Реал, однако не отличался результативными действиями.

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