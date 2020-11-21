Легендарный Император вылечился от COVID-19, но преодолеть болезнь оказалось не так просто.

"Привет всем! Как вы знаете, в течение последних недель мне было плохо. Теперь я выздоровел, и с некоторым облегчением могу сказать вам, что у меня был COVID. Это было не так просто: температура, которая не снижалась, низкий уровень кислорода и силы, покидавшие меня.

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Диагноз стал для меня словно удар в сердце – двусторонняя пневмония. Благодаря своевременному диагнозу мне удалось вылечиться дома. Это были долгие 15 дней. Теперь, когда все прошло, я хочу поблагодарить тех, кто был рядом со мной.

COVID можно преодолеть, соблюдая надлежащие меры предосторожности и рекомендации", – написал Тотти в Instagram, поблагодарив врачей, которые занимались его лечением.

Напомним, в октябре отец Франческо умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Энцо Тотти было 76 лет.

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