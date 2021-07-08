"Англия физически крепкая, но также у нее есть футболисты, которые технически работают с мячом. Они заслужили выйти в финал, но мы тоже хотим в нем победить.

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Судья был очень щедр, давая пенальти (в ворота Дании в полуфинале с Англией – Футбол 24). Я бы так не поступил. Этот гол был очень важным – он позволил выиграть матч. Поэтому скажем, что это был щедрый поступок арбитра.

Англия будет играть дома и мечтает победить. Но игра на большой арене мотивирует и нас тоже, придаст сил. Стерлинг – фантастический игрок, который ежегодно доказывает, что является прекрасным форвардом. Он проводит отличный турнир. Мы рады, что Англия победила, это будет исторический финал", – цитирует Верратти Football Italia.

Финальная встреча европейского первенства между Италией и Англией состоится 11 июля на лондонском Уэмбли. Начало – в 22:00 по Киеву.

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