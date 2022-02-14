"Лучше спросить у тренера. Все, что от меня требовалось, я делал. Всегда отдавался на 100%. Ни за одну проведенную тренировку мне не стыдно. Так сложились обстоятельства и все. Тренер рассчитывал на одних игроков, руководство привозило своих игроков. Так сложилась жизнь. Сейчас новая страница в моей футбольной жизни.

Бывший игрок Металлиста помог Филиппову устроить побег из Бельгии

Для каждого футболиста отсутствие игровой практики сказывается на физическом и психологическом состоянии. Это, пожалуй, был самый трудный год в моей жизни. Было очень тяжело, когда ты приходишь домой и ищешь ответы на один и тот же вопрос: "Почему? Почему я не играю? Что я делаю не так?" – рассказал Филиппов в комментарии FootballHub.

Напомним, Филиппов перешел в Сент-Трюйден из Десны в сентябре 2020 года. С тех пор он сыграл за бельгийскую команду в 16 поединках и забил один гол. В текущем сезоне Александр ни разу не выходил на поле, изредка попадая в заявку команды на матчи.

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