"Если подвести итоги для киевского Динамо в этом сезоне, то я считаю, что это был прорыв. Последние четыре года Динамо не попадало в Лигу чемпионов.

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Выступления в еврокубках – огромная заслуга Луческу. За то, что произошло в этом году при попадании в Лигу чемпионов, а также проход Брюгге, по пятибалльной шкале я бы поставил четверку. В последнее время мало кто верил в Киев, команда никем не усиливалась, кроме собственной академии", – сказал Шевчук в программе "Великий футбол".

Напомним, в 1/8 финала Лиги Европы Динамо дважды уступило Вильярреалу со счетом 0:2 и вылетело из дальнейшего розыгрыша турнира.

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